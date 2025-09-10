Al termine di un’attesa lunghissima, il Dlf ha annunciato i nomi dei giocatori che sono entrati a far parte della rosa guidata dal nuovo allenatore Flavio Borreale. I biancoverdi cambiano tutto nel settore portieri, con l’arrivo del classe 2006 Federico Rocchetti, ex Civitavecchia e già passato dal Dlf, di Andrea Castiglione, del 2002, negli ultimi anni al Santa Marinella e più indietro alla Corneto.

Al reparto difensivo, invece, si aggiungono Luca Fastella, classe 2003 che ritorna dopo l’esperienza all’Atletico Santa Marinella, mentre in passato aveva giocato al Civitavecchia, e del 2005 Matteo Michesi, anche lui passato dall’Atletico e dal Santa Marinella.

A centrocampo i giocatori che entrano nel gruppo sono quattro. Gianluca Barzellotti è conosciuto soprattutto per la sua presenza nella Csl Soccer ai tempi della Promozione, mentre in tempi recenti è stato all’Allumiere. Luca Mastropietro arriva da alcuni anni in forza all’Atletico Santa Marinella. Il classe 2005 Paolo Polidori ha giocato da titolare lo scorso anno al Santa Marinella in Promozione nel ruolo da terzino. Andrea Forno è stato anche lui in rossoblù lo scorso anno, ma nella squadra Under 19, ed ha giocato anche per la Leocon.

Nel settore esterni, c’è Flavio De Santis, classe 2005 che ha vestito la maglia dell’Atletico Santa Marinella ed è stato nel vivaio del Tarquinia. Firma anche per Davide Delogu, classe ‘99 tornato quest’anno, ex Civitavecchia, Cpc e in tempi recenti ancora Atletico Santa Marinella. Flavio Zagami è un classe 2003, l’anno scorso in Promozione al Santa Marinella e con esperienze Pescia e nel settore giovanile del Civitavecchia.

Per quel che concerne l’attacco, il Trifoglio ufficializza l’accordo con Gianpio Di Riso, prodotto del vivaio del Civitavecchia, e con Simone Brancaccio, classe 2006, già passato dal Dlf, oltre ad aver vestito le maglie di Civitavecchia e Santa Marinella.

Sono ben 12 i ragazzi che si sono uniti alla formazione biancoverde e che sono stati presentati direttamente dal club sui propri profili social. Tantissimi anche i riconfermati: i difensori Luca Iacomelli, Tommaso Gibaldo, Mattia De Vittoris ed Alessio Bordi. A centrocampo faranno anche parte del roster Alfredo Bencini, Davide Esposito, Lorenzo Pietranera e Michele Castaldo. In attacco hanno confermato la loro presenza Matteo Bastianelli, Gianluca Cangani, Lorenzo Leardini e Filippo Di Perna.

