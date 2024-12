Un derby speciale, carico di interesse. Tra RIM DCL Cerveteri e Cestistica Civitavecchia sarà una gara ad alta tensione, aperta a ogni risultato.

In classifica i ceriti hanno gli stessi punti (14) dei portuali e vincere stasera alle 21 a Valcanneto ha un valore molto alto per la classifica; si gioca il recupero della prima giornata di ritorno.

Coach Russo ha tutti a disposizione, la squadra ha la carica giusta per affrontare un avversario di esperienza e con velleità di salire di categoria.

«È un avversario difficile - ha riferito il tecnico etrusco - per noi una gara stimolante. Sappiamo che hanno un valore collettivo importante e anche individualmente sono strutturati: pertanto dobbiamo giocare con la stessa mentalità con cui abbiamo battuto Latina. Per quanto riguarda noi, vedo una squadra in crescita, testa e gambe sono in sintonia. Dobbiamo continuare così, stiamo dimostrando di avere carattere».

A Valcanneto sono annunciati 150 spettatori, anche con una larga rappresentanza civitavecchiese. Si annuncia una gara bella e avvincente.

Sponda Ste Mar 90, risponde l’allenatore Gabriele La Rosa: «Domani affrontiamo una squadra più in forma di noi che viene da 3 successi importanti e sta giocando molto bene. Noi siamo ancora un cantiere aperto, avendo inserito 3 giocatori nuovi nell’ultima settimana. Andremo al campo provando a giocarci le nostre carte vista l’importanza della gara. Poi alla fine dei 40 minuti vedremo chi sarà stato più bravo».

