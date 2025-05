Con il risultato finale di 14-10 la Centumcellae si aggiudica il derby della categoria Under 14 contro la Nc, davanti ad una tribuna piena al PalaGalli. Biancorossi e rossocelesti si sono affrontati a viso aperto, dando vita ad un incontro emozionante, dopo un primo tempo di studio terminato in parità, i ragazzi della Centumcellae fanno un mini break di due goal, ma i rossocelesti rispondono con dei tiri da lontano che beffano la difesa, portandosi nuovamente in parità. I ragazzi di Caprio e Buffardi non si scompongono e continuano a macinare gioco e tra la fine del secondo tempo e il terzo tempo trovano i guizzi giusti per fare lo strappo decisivo di quattro goal. La Nc ci prova ancora da lontano, ma la Centumcellae è ormai padrona della partita e vince la stracittadina con merito.

@RIPRODUZIONE RISERVATA