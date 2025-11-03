Prosegue il cammino perfetto del Crc, che al Moretti-Della Marta travolge la Roma Rugby con un perentorio 50-13, centrando il punto di bonus offensivo e restando saldamente al comando della Serie A.

La squadra di Umberto De Nisi parte con grande intensità e al 5’ passa in vantaggio con D’Onofrio, meta trasformata da Cozzi per il 7-0. Gli ospiti accorciano al 12’ su punizione (7-3), ma i biancorossi prendono presto il controllo del gioco. Al 25’ Vian realizza la seconda meta, ancora con trasformazione di Cozzi (14-3), e al 34’ lo stesso Cozzi schiaccia per la terza, portando il punteggio sul 21-3 all’intervallo.

Nella ripresa i capitolini provano a reagire con una meta trasformata all’11’ e una punizione al 16’ (21-13), ma il Crc riprende subito il comando. Al 18’ Ciaraldi segna la quarta meta (26-13), poi D’Onofrio firma la doppietta personale al 21’ (33-13). Al 27’ arriva la sesta marcatura con Marinaro, trasformata da Cozzi (40-13), seguita al 35’ da un’altra meta di Vian, non trasformata (45-13). Nel finale, al 39’, ancora Marinaro schiaccia oltre la linea per l'ottava e ultima meta, questa volta non trasformata, che chiude il match sul definitivo 50-13.

Prestazione dominante per i biancorossi civitavecchiesi, impeccabili in difesa e devastanti in attacco. Il gruppo di De Nisi resta imbattuto e a punteggio pieno, confermandosi una delle realtà più solide e ambiziose del campionato.

