Grande soddisfazione al club “Rugby Civitavecchia” del Moretti Della Marta, per la prima volta ha avuto due invitati di atleti in Nazionale di Rugby.

L’head coach, Matteo Mazzantini, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile di Rugby, al quale va il nostro ringraziamento, ha dato una grande opportunità per il raduno a due giovani del Rugby Civitavecchia: Alessio Ciaraldi e Andrea Castellucci”.

Questo raduno rappresenta una vetrina importante per entrambi, non solo come premio per il loro impegno ma anche come occasione per mettersi in mostra a livello nazionale.

L’opportunità per mostrare il proprio talento sul palcoscenico nazionale, da loro la possibilità di crescere ulteriormente come giocatori.

La conquista della Nazionale di questi due rugbisti con i colori azzurri si preannuncia come figure fondamentali nel panorama del Rugby dei colori biancorossi.

Un esperienza incredibile presso il campo “Jean Pierre Rives”di Artena per le giovani promesse che si sono distinti per il loro impegno ed applicazione per tutto il campionato della serie A del Rugby Civitavecchia.

