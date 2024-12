Nella 19esima giornata del campionato di Serie A il Crc non riesce ad espugnare lo stadio del rugby Angelo Trombetta di Avezzano, dove sono costretti ad arrendersi con il punteggio di 31-24.

Gli abruzzesi partono forte e piazzano un 14-0 che i civitavecchiesi non riusciranno più a recuperare.

Una buona prova del Crc, che riesce comunque a portare a casa due punti importanti in chiave classifica.

Questo il commento dello staff tecnico del Rugby Civitavecchia: «Abbiamo affrontato la terza forza del torneo, una squadra molto ben organizzata e preparata sia fisicamente che tecnicamente, fra l’altro con un caldo atipico, visto che c’erano ben 31 gradi. Loro sono partiti subito bene, realizzando due mete per nostri errori organizzativi in difesa, però poi i ragazzi hanno ripreso le redini del gioco e sono stati molto più efficaci sia sui punti d’incontro che sugli spazi aperti. È stata una partita molto dura, difficile, la quale ha comunque fatto vedere miglioramenti su tutti quei punti che ci eravamo promessi di migliorare in queste due settimane di stop. Abbiamo centrato due punti importanti. Forse anche da recriminare qualcosa per alcuni errori che non ci hanno permesso di realizzare due mete praticamente fatte. Molto bene il comportamento dei giocatori, vogliosi di ottenere il risultato su un campo difficile. Ora testa alle ultime gare, dove vogliamo fare ancora meglio».

