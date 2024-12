Ancora un acquisto per il Civitavecchia Rugby Centumcellae: si tratta del mediano di apertura di nazionalità argentina Bautista Perotti Franzini, classe 2003 alto 1,76 metri per 76 kg. Negli ultimi anni il rugbista ha militato dal 2018 al 2021 nel Rugby Juvenil Club Gimnasia y Tiro de Salta (Argentina), nel 2022 nel Club Gimnasia y Tiro de Salta (Argentina), nel 2023 nel Club Grammar Tec Rugby Club, Auckland, New Zealand e quest’anno nel Club Gimnasia y Tiro de Salta (Argentina). Bautista è un appassionato giocatore di rugby con esperienza nello sport, ha iniziato a praticare sport all'età di 4 anni attraversando tutte le divisioni infantili, giovanili e senior. È un giocatore completo, un atleta con grande capacità di utilizzo del piede, buon lavoro manuale, aggressivo in difesa con spiccate doti di leadership sia dentro che fuori dal campo. Estremamente impegnato, dedicato e professionale, eccezionale nell'ispirare i colleghi e nel far avanzare la squadra. Bautista Perotti Franzini commenta così la sua nuova avventura in Italia: «La prima cosa è ringraziare tutto il club per avermi dato questa opportunità e per aver avuto fiducia in me, dalla mia parte metterò tutto il mio impegno, sacrificio e dedizione per raggiungere i risultati attesi e portare il club più in alto possibile. Da giocatore - prosegue Perotti Franzini - spero di integrarmi in un ambiente che non solo incoraggi la mia crescita sportiva, ma mi permetta anche di imparare e condividere la passione per il rugby con una nuova cultura. Aspiro a contribuire al successo della squadra, portando il mio impegno e la mia esperienza in un gruppo che valorizza la professionalità, il rispetto e il sostegno reciproco. Inoltre cerco opportunità per guidare e sviluppare le mie capacità. Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare». Altro tassello, dunque, nella scacchiera biancorossa. «Bautista - afferma il direttore sportivo Stefano D’Angelo - è un giocatore su cui facciamo molto affidamento per il gioco al piede ed oltre. È arrivato alla giusta maturità per giocare nel campionato che ci apprestiamo ad affrontare. Con lui completiamo l’organico del Crc in questa stagione. Abbiamo lavorato incessantemente per dare al tecnico del Crc una squadra competitiva sotto ogni punto di vista. Ringrazio il presidente Andrea D’Angelo e il vicepresidente Domenico Nastasi che hanno fornito tutto il supporto necessario per arrivare a questo incoraggiante risultato. L’innesto di Bautista darà sostanza alla nostra linea dei trequarti. Un numero dieci organizzato, preciso e con grandi qualità al piede che avrà il compito di aiutare la squadra e portare tranquillità in situazioni difficili . Il giocatore giusto al momento giusto, la qualità della squadra e dei trequarti che lo seguiranno sarà davvero alta».

