Andrea Romagnoli non difenderà la porta del Civitavecchia Calcio nella prossima stagione. Questa la decisione, o per meglio dire il sacrificio, messo in atto dalla società nerazzurra riguardo il portiere che ha dato un grande contributo nell’ultimo anno e mezzo. Si tratta di un sacrificio, e non di una scelta squisitamente tecnica, poiché con il ritorno della regola degli under, per forza di cosa, la squadra dovrà rinunciare a qualcuno degli under.

Tradizionalmente le squadre di Massimo Castagnari hanno avuto, quasi sempre, due giovani come portieri, ed è questo l’indirizzo che sarebbe stato dato per il mercato estivo. Quindi, a farne le spese, Romagnoli, che è stato tra i maggiori artefici della conquista del secondo posto nel girone A, che ha permesso a Funari e compagni di disputare lo spareggio per andare ai playoff contro la W3 Maccarese. Nel corso della stagione, l’ormai ex portiere del Civitavecchia si è fatto apprezzare, in modo particolare, nella vittoria del turno infrasettimanale sul campo del Pomezia, quando parò due rigori agli avversari.

