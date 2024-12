Dopo i due pareggi della scorsa stagione al Tamagnini, questa volta il Civitavecchia sconfigge l’Aurelia Antica Aurelio a Campo dell’Oro. Inizia con il piede giusto la partecipazione dei nerazzurri alla Coppa Italia. Nell’andata del primo turno del tabellone principale, i ragazzi allenati da Massimo Castagnari hanno sconfitto per 2-0 l’Aurelio, ponendosi in una situazione di chiaro vantaggio in previsione del match di ritorno tra due mercoledì in terra romana. Formazione rivisitata per mister Castagnari, che deve fare a meno dello squalificato Funari e dell’infortunato Cruz, che dovrà stare fuori dal campo per una ventina di giorni, a causa di uno strappo muscolare rimediato in occasione della gara di Rieti. Anche questa volta il Civitavecchia mette una difesa a quattro, a differenza dell’esordio contro l’Ottavia. Fatarella viene collocato ancora come terzino destro, mentre tra i pali Calisse prende il posto di Romagnoli. A centrocampo c’è Canestrelli e non Laurenti. Davanti Vittorini parte in panchina e al suo posto è schierato come centravanti Giustini, mentre Cesaroni agisce sulla sinistra, Rossetti spinge a destra, in una partita particolare per lui, essendo cresciuto proprio nel vivaio dei romani, e Luciani fa il trequartista. Si comincia dopo il doveroso minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci, scomparso ieri mattina. Il primo tempo vive di sprazzi offensive, durante una frazione di gioco piena di contrasti: il primo squillo arriva al 10’ con un destro di Cesaroni respinto dall’estremo difensore ospite Fabiani in calcio d’angolo. Pochi minuti dopo ci prova Giustini con una rovesciata nell’area piccola bloccata sempre da Fabiani. L’occasione più importante nel primo tempo è sempre dei nerazzurri con Bianchi che di testa su un cross di Cesaroni colpisce di controbalzo, trovando una preparatissima risposta di Fabiani. Alla fine della prima frazione di gioco l’Aurelia Antica Aurelio va vicino a trovare lo 0-1 con un contropiede mal sfruttato da Maravalli mentre i nerazzurri all’ultimo secondo colpiscono la traversa con Proietti su calcio di punizione, mandando entrambe le squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Ma il primo tempo ha visto, tramite i taccuini, una superiorità nel ritmo e nel gioco da parte del Civitavecchia, che per quattro volte è andato vicino alla segnatura, dimostrando la sua superiorità, ma senza riuscire a metterla nero su bianco. Castagnari decide di fare sul serio e inserisce subito in campo Vittorini al posto di un generoso Giustini. Più tardi toccherà anche ad un altro elemento della formazione titolare come Laurenti. Secondo tempo dove stavolta sono gli ospiti ad essere pericolosi per primi con Barbarisi che, dopo un ottimo contropiede dei suoi compagni, va a botta sicura sul primo palo, ma Calisse compie una grande parata togliendogli la gioia del gol. Barbarisi si conferma sicuramente come l’elemento più pericoloso, mentre davanti il centravanti Accrachi è sempre un elemento da tenere d’occhio. Dopo un lungo periodo di stallo, i due subentrati nerazzurri: Laurenti e Manuel Vittorini producono la rete del vantaggio, con il primo che sponda di testa perfettamente per il secondo che realizza l’1-0 per il Civitavecchia. All’81’ i nerazzurri chiudono la pratica sfruttando un grande contrattacco guidato da Avellini partito direttamente dal calcio d’angolo avversario: Ardel serve Vittorini, che con un destro a giro realizza la doppietta personale, ricordano un pochino il sigillo di Yildiz con la Juventus. Sul finale Rossetti ha la doppia possibilità per entrare anche lui nel tabellino dei marcatori, ma in entrambe le conclusioni a rete Fabiani nega la terza rete ai nerazzurri, non andando comunque a rovinare l’ottimo risultato in vista della gara di ritorno di mercoledì 2 ottobre: 2-0 Civitavecchia. La formazione nerazzurra sta prendendo sempre più quota e sta diventando sempre più convincente, regalando gioie al numeroso pubblico accorso a Campo dell’Oro, nonostante si giocasse di mercoledì pomeriggio.

«Sono contento della prestazione - dichiara mister Massimo Castagnari - dell’atteggiamento e dell’equilibrio in campo. Abbiamo avuto pazienza e non ci siamo fatti prendere dalla frenesia per sbloccare lo 0-0. Forse potevamo anche cercare di segnare il terzo gol, se vogliamo cercare il pelo nell’uovo. Vogliamo essere una squadra propositiva, non abbiamo fatto un buon precampionato, anche per i carichi di lavoro massicci a cui i giocatori sono stati sottoporti. Benino con l’Ottavia all’esordio, ma sul campo della Rieti i ragazzi sono stati eccezionali ed hanno offerto una prestazione importante, a livelli elevatissimi contro una formazione che dirà la sua fino alla fine. La Coppa Italia è sempre diversa, nonostante mancassero cinque giocatori ci siamo comportati egregiamente, evitando di subire anche un gol che poteva ulteriormente tenere aperto il filo della qualificazione. Abbiamo trovato un equilibrio fondamentale, speriamo che duri fino alla fine».

IL TABELLINO. Civitavecchia Calcio 1920: Calisse, Fatarella, Cerroni, Bianchi, Avellini, Canestrelli (11° st Laurenti), Proietti, Rossetti, Luciani, Cesaroni (36° st Ardel), Giustini (1° st Vittorini M.). A disposizione: Romagnoli, Converso, Castaldo, Vaccargiu, Serpente, Cataldi. Allenatore: Castagnari.

Aurelia Antica Aurelio: Fabiani, Lommi, Faccin (19° st Delli Colli), Manzari (33° st Esposito), Di Giovannantonio, Valerio, Barbarisi, Tollardo, Accrachi, Manzo (24° st Casaccia), Maravalli (31° st Randazzo). A disposizione: Barbaro, Pesciallo, Heisu, Concu, Massafra. Allenatore: Lo Monaco.

Arbitro: Martinoli di Ostia Lido.

Reti: 28° st e 36° st Vittorini (C)

Ammoniti: Barbarisi (A).

