Dopo 122 gol segnati in campionato con la maglia nerazzurra, Manuel Vittorini ha deciso di dire addio al Civitavecchia. Si conclude la terza esperienza in città del bomber di Canale Monterano, il quale ha preferito salutare la formazione con cui ha fortemente contribuito alla crescita in questi ultimi anni.

Infatti Vittorini ha avuto sempre un rapporto speciale con la piazza, andando oltre i meriti di un giocatore che ha sempre dato un contributo enorme sotto la voce “gol segnati”. Non si conosce quale sarà la destinazione dell’esperto attaccante, che avrebbe ricevuto diverse offerte, tra cui quella di una società dove ha già giocato in passato, ovvero il Tolfa.

