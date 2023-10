Per il Cerveteri una settimana di riposo prima di riprendere la Coppa Italia, che la vede in campo alle 15.30 al Galli per il ritorno dei 32esimi contro il Pescia Romana; a seguire due gare indicative di campionato con Ronciglione e Santa Marinella.

«È chiaro - spiega mister Superchi - che siamo alle prime battute, c’è sicuramente da lavorare, ma la squadra la reputo forte sotto ogni punto di vista. Possiamo ambire al salto di categoria, non siamo gli unici a volerlo fare però. Pertanto ci vorrà tempo e lavoro, e tanto sacrificio in campo».

Una squadra, quella verdazzurra, che può godere di un attacco prolifico, con 10 reti all’attivo dopo tre gare. Toscano si è fatto già conoscere dai tifosi dopo qualche mese in maglia cerite lo scorso campionato.

«Abbiamo elementi importanti- conclude il tecnico - oltre Toscano che è un uomo di squadra, un leader. L’elenco è lungo, i giovani sono forti e in fase di crescita. Saranno l'arma di questa squadra».

