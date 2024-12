Il Città di Cerveteri non va oltre il pari con l’Atletico Capranica, squadra che raccoglie un pareggio dopo una prestazione equilibrata, priva di azioni degne di nota. Finisce 0 -0 allo stadio Galli, dopo novanta minuti in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto, concludendo con il contagocce in porta. L'unica vera occasione della gara è stata di Falco, il migliore in campo, la cui conclusione è stata salvata sulla linea, quando mancavano dieci minuti al termine della gara.

A fine partita il tecnico Gabrielli ha commentato la prestazione dei verdeazzurri: «Sapevamo di affrontare una formazione forte e noi abbiamo li abbiamo affrontati in modo deciso, con grinta e coraggio - ha detto il tecnico - il risultato alla fine è giusto, non posso recriminare nulla ai miei, molti dei quali non erano al massimo della condizione. È un pareggio giusto, ora osserveremo un turno d riposo, ma stiamo procedendo come tabella di marcia. Sono contento, in settimana la squadra si allena con impegno, seguita dai miei collaboratori in maniera scrupolosa».

Cinque punti in tre gare e domenica un turno di riposo prima della sfida con il Tolfa di domenica 6 ottobre.

