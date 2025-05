In dieci uomini per 80 minuti il Città di Cerveteri conquista un pareggio sul campo della DuepigrecoRoma, giocando una gara intensa, pur trovandosi con un uomo in meno per l'espulsione di Galluzzo. Finisce 1- 1, con i padroni di casa che passano in vantaggio ad inizio ripresa e il Cerveteri che si getta in avanti trovando il gol del pari con il giovane Proietti. Con una squadra decimata, per via di molte assenze, mister Ferretti getta nella mischia molti giovani dell'Under 19, che danno cuore e anima nel tentare di portare a casa almeno un pareggio.

«Abbiamo fatto una prestazione coraggiosa e devo dire che in dieci uomini ci siamo battuti, combattendo a denti stretti. È un pareggio che ci dà morale, a tre giornate dalla fine non dobbiamo mollare, sono tre finali che affronteremo con cattiveria e spirito battagliero. Faccio i complimenti ai ragazzi, per come si era messa la gara è un punto prezioso - ha riferito il tecnico Marco Ferretti a fine partita».

Ora gli etruschi sono a 35 punti in classifica, a un passo dal playout. Le prossime tre sfide, sulla carta abbordabili, sono importanti per provare a giocarsi lo spareggio in casa. Domenica arriva il Ronciglione già retrocesso, a seguire Pianoscarano a Viterbo e il Santa Marinella al Galli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA