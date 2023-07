C' è una novità in casa Cerveteri, nasce la formazione femminile di calcio a 11.

Il progetto di reallzarla è andato in porto ed è stato scelto l'allenatore, il giovane Jacopo Lenzi (nella foto a sinistra).

Insieme al direttore generale della squadra, Antonio Morigi, stanno allestendo la formazione per il campionato di Eccellenza, in programma per la fine di ottobre.

Una bella notivà in casa verdeazzurra che ha richiamato molte ragazze al Galli per la selezione .

«Per me è una grande soddisfazione guidare le regazze ceriti - ha detto Lenzi - . Ho fatto un giro per lo stadio, una struttura che mi ha colpito . Come mi ha colpito l'entusiamo del presidente Andrea Lupi. Adesso bisognerà passare dalla parole ai fatti mettendoci a lavoro per programmare la rosa . Abbiamo le idee chiare, come primo anno ci sarà qualche incertezza come è normale che sia. Siamo fiduciosi , costruiremo una squadra competitiva, che punti prima a far divertire le ragazze e poi a centrare una buona posizione di classifica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA