Nella prima partita di Eccellenza del Cerveteri Women, arriva un pareggio per 1-1 contro Romulea. Pioveva sabato pomeriggio all’Enrico Galli di Cerveteri, ma a riportare il sole ci hanno pensato le ragazze con la maglia verdazzurra, artefici di una partita sontuosa, grintosa, combattuta sino al 90esimo contro la quotata Romulea.Cerveteri che è scesa in campo con tantissime novità, a partire dalle maglie di gara, realizzate dal Centro Ortopedico Vitaliti, main-sponsor della prima maglia, importante e prestigiosa realtà imprenditoriale cittadina, che insieme a Todis di Giorgio Morazzoli, ha scelto di sostenere la squadra di calcio femminile etrusca.Tanti volti nuovi anche nell’undici titolare: a partire dal primo minuto, schierate con il modulo 4-3-3, Alice Ceccarelli in porta, difesa a quattro con Asia Fontana sulla destra, coppia centrale formata da Giulia Perigli, capitano della squadra, e Camilla Theodoli e Daria Zavaureva sulla fascia sinistra.Centrocampo a tre, con Myriam Maracchioni, Roberta Conti e Amelia Tene, classe 2009 al suo esordio assoluto. Tridente d’attacco formato da Michela Mastropietro, bomber assoluto della scorsa stagione e le due novità del fronte offensivo, rappresentate da Rajssa Cruciani, ceretana doc, e Viktoryia Paperini Selivanava.La partita è ben equilibrata, con tentativi offensivi da parte di entrambe le compagini, con una Romulea piuttosto pericolosa ma un Cerveteri che allo stesso tempo ribatte colpo su colpo, dimostrando organizzazione e stabilità di gioco. Purtroppo però per le verdazzurre, sono le romane ad andare in vantaggio, sfruttando una disattenzione collettiva. Il primo tempo, si conclude sul risultato di 0 a 1 per la Romulea.Nella ripresa il Cerveteri scende in campo però con la stessa determinazione e grinta del primo tempo e viene finalmente premiato. Al 15esimo una sventagliata dalla propria metà campo da parte di Giulia Perigli, imbecca alla perfezione Rajssa Cruciani che saltata l’avversaria si trova di fronte al portiere e con un tocco dolce di destro insacca la palla per l’uno a uno. La gara prosegue con il Cerveteri che cresce di tono e di intensità, sfiorando anche in alcune occasioni il gol del vantaggio. In campo, anche Sara Danesi e Adriana Calabria, che al 75esimo hanno dato il cambio a Tene e Paperini Selivanava, dopo una gara di corsa e sostanza. Al 90esimo, dopo due minuti di recupero, il triplice fischio finale e etrusche che muovono subito la classifica.«Era una sfida difficile, contro una compagine forte e ben organizzata, ma noi siamo scese in campo con la voglia di far bene, di vendere cara la pelle e di portare in campo il massimo dell’impegno - hanno dichiarato le calciatrici del Cerveteri Women - abbiamo svolto una fase di preparazione al campionato molto intensa, con tanti allenamenti e numerose amichevoli, che ci hanno dato occasione di giungere alla partita di ieri in condizione e soprattutto di amalgamare un gruppo che ha visto tantissimi nuovi innesti. L’affetto, il calore e il sostegno che abbiamo ricevuto dalla città, dagli sponsor e dal pubblico durante questi mesi, per noi sono stati motivo di grande forza. Ma ovviamente siamo solamente all’inizio: c’è una stagione ancora lunga davanti a noi e anche la prossima gara sarà estremamente impegnativa. Ci attende il Ladispoli nel derby, una gara alla quale teniamo moltissimo, un campo sul quale vogliamo far bene e portare a casa un buon risultato».

