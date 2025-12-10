Nonostante la sconfitta, che ha interrotto la striscia positiva durata due mesi, il Cerveteri si proietta al prossimo incontro, domenica al Galli contro l'Atletico Monterano. Mister Ferretti recupera un giocatore di grande importanza, il centrocampista Bracaglia. L'ex primavera del Cittadella è pronto al rientro dopo un mese di stop, a causa di un infortunio alla caviglia.

«Mi sento pronto, stare fuori mi ha dato una bella carica e quindi spero di essere nella condizione giusta per giocare. La squadra anche se senza di me è stata all'altezza, ha dimostrato tutto il suo valore, quella di domenica è una sconfitta che può starci. Abbiamo affrontato una formazione molto organizzata, adesso ci prepareremo per affrontare le prossime gare prima della pausa con molta concentrazione- commenta il centrocampista etrusco - . Alla luce dell'attuale classifica ci riteniamo soddisfatti, anche se il nostro obiettivo rimane la salvezza, traguardo che ci siamo fissati a inizio stagione. Stare a Cerveteri, essendo di qui, è motivo di orgoglio. Non ci manca nulla, abbiamo il sostegno della tifoseria e la dirigenza ci è molto vicina. Domenica ci attende un avversario da non sottovalutare, vogliamo mettere in classifica altri tre punti».

