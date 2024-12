Sono giorni intensi quelli che sta vivendo Veronica Guidozzi, capitano della Comal Civitavecchia Volley Academy. Il 12 novembre l’esperto centrale è stato vittima di una frattura al quinto metatarso del piede.

Il prossimo 20 gennaio è previsto lo scontro diretto alla palestra del Marconi contro la Lazio, che dirà molto sulle possibilità delle tigri di conquistare il primo posto. In questi giorni la giocatrice sta facendo di tutto per poter recuperare completamente dall’infortunio, in tempo per l’atteso incontro.

«Sto facendo il possibile – afferma Veronica Guidozzi – sto bene, cammino e mi allenando per quanto posso in palestra. In questi giorni avrò una lastra di controllo, per capire se la frattura si è completamente chiusa. In caso di esito positivo, mi mancherà solo tornare a saltare. Avrei una settimana di tempo per recuperare. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, sarò a disposizione e poi deciderà coach Pignatelli se utilizzarmi o no».

