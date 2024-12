Natale amarissimo per la Flaminia Calcio che chiude il girone di andata del campionato di serie D girone E con l’ennesima sconfitta casalinga (sesta in nove gare giocate al Madami) e con il successo che resta un desiderio visto che nelle altre tre gare ci sono stati soltanto pareggi. Il San Donato Tavarnelle ha espugnato il campo dei civitonici per 2-0 con le reti di Vitali Borgarello nel primo tempo e di Dema nella ripresa ed i rossoblu di Abate hanno sprecato con Benedetti il rigore del possibile 1-2 che avrebbe potuto riaprire i giochi. Nelle ultime ore dal mercato invernale sono arrivati il difensore Lisari classe 1996 ed il centrocampista 2005 Patrizio Rossi. Lisari ha esordito domenica. Ora arriva la sosta quanto mai provvidenziale per un gruppo che è in grossa difficoltà, da tempo al penultimo posto di una classifica che incomincia ad allungarsi nella sua parte bassa con l’ultimo posto utile per il play out che dista tre punti e la salvezza diretta a ben sette punti. E alla ripresa del campionato prevista per domenica 5 gennaio la Flaminia è anche atte da due trasferte consecutive contro Aquila Montevarchi e Figline. Situazione sempre più complicata e inaspettata dalla dirigenza che puntava nelle dichiarazioni e nei desideri della vigilia a ben altre soddisfazioni. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno delle novità anche per quanto concerne la conduzione tecnica visto che l’arrivo di Abate non ha portato a scossoni positivi dopo la giànegativa gestione del suo predecessore Nofri e vedremo anche se il club del presidente Bravini andrà a potenziare un organico che allo stato attuale restain grandissima difficoltà.