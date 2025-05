Perde il Borgo Palidoro, che a domicilio viene battuto dall'Atletico Salaria Vescovio, lanciato verso i playoff. La squadra di Caputo, con la testa alla semifinale di Coppa Italia mercoledì contro il Ceccano, cade per 2-1 dopo una prestazione in cui mancavano molti titolari. Ora il pensiero è tutto catapultato alla gara di semifinale di ritorno, dopo che gli amaranto all'andata hanno pareggiato per 1- 1 in terra ciociara. Aspettative alte in casa Palidoro, con lo stadio di Aranova che sarà gremito di persone con oltre 150 tifosi che arriveranno da Ceccano.

