Si ferma il cammino del Borgo Palidoro, che viene battuto sul campo del DuepigrecoRoma. La formazione di Caputo interrompe la striscia positiva a causa di una gara condizionato da un campo al limite della praticabilità . Lo scontro diretto per la salvezza va alla formazione di casa che vince per 2-0 dopo una gara equilibrata.

«Perdiamo una gara che avremmo potuto pareggiare - spiega il direttore sportivo Commentucci - ma non siamo stati attenti come le volte precedenti. Era una gara importante per la classifica, la giocavamo contro una rivale alla salvezza, impegnata ad evitare il playout. Ce la abbiamo messa tutta, alla fine perdiamo punti pesanti, che ci obbligano a rimetterci subito in careggiata, pensando alla gara di domenica contro il Ronciglione». Contro l'ultima della classe, ancora in vita, gli amaranto infatti hanno una buona occasione di riprendere la corsa verso la salvezza diretta. Serve una vittoria per cancellare lo scivolone di mercoledì.

