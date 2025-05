Il Borgo Palidoro festeggia la salvezza con una giornata di anticipo, battendo in casa per 4-0 il Jfc Civita Castellana. Nell'ultima gara casalinga i ragazzi di mister Caputo vincono sulla formazione civitonica da qualche settimana retrocessa. Le reti di Gabrielli, Tiozzo e Toscano, che fa una doppietta, regalano a mister Caputo una vittoria facile. Una gara, quindi, senza storia, contro una squadra che non aveva più nulla da giocarsi. Domenica, nell'ultima giornata di campionato, il Palidoro si recherà sul campo della Longarina. Intanto la società sta decidendo come affrontare il futuro, partendo dalla riqualificazione del campo che sarà realizzato in erba sintetica con l’inizio dei lavori previsto per la metà di giugno.

