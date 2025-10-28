Il prossimo 7 dicembre 2025 Fiumicino ospiterà la trentaduesima edizione della Best Woman-Trofeo Aeroporti di Roma, una delle gare su strada più attese e partecipate del Lazio. L’evento, curato dall’Asd Atletica Villa Guglielmi, gode del patrocinio del Comune di Fiumicino e si svolge sotto l’egida del Comitato Regionale Lazio della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Anche quest’anno Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino, rinnova il proprio sostegno alla manifestazione, confermandosi title sponsor. Una collaborazione che si fonda su valori condivisi come sport, inclusione e comunità, e che contribuisce a rafforzare il legame tra la gara e il territorio che la ospita. La competizione sarà valida come campionato regionale Master Fidal Lazio 2025, sulla distanza dei 10 chilometri. Con oltre 1400 partecipanti tra atleti agonisti e appassionati provenienti da tutta Italia, la Best Woman rappresenta ormai un appuntamento fisso per il podismo laziale e nazionale. Il percorso partirà alle ore 9 da via Lorenzo Bezzi e si concluderà all’interno del Parco di Villa Guglielmi. Accanto alla gara competitiva si svolgerà la “Camminata in Rosa”, iniziativa non competitiva e aperta a tutti, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Le iscrizioni sono già attive sul sito www.bestwoman.it e tramite la piattaforma Evodata-Endu, con chiusura fissata per martedì 2 dicembre 2025 alle ore 20. A sostenere l’organizzazione ci saranno anche Singita Miracle Beach, San Benedetto Super Boost, Andreucci Gomme, Conad (via del Faro e via Tempio della Fortuna) e lo sponsor tecnico Decathlon, che contribuiscono alla riuscita dell’attuale edizione con il loro supporto e la loro presenza sul territorio. La Best Woman-Trofeo Aeroporti di Roma si conferma così un evento capace di unire. Una giornata all’insegna dell’energia e dell’inclusione, in cui Fiumicino diventa il cuore pulsante del podismo laziale e simbolo di una comunità che corre insieme per valori condivisi. Con un mix di passione, impegno e attenzione alle tematiche sociali, la manifestazione continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama delle corse su strada italiane, pronta anche in questa stagione a regalare emozioni e sorrisi a chi vorrà prenderne parte.

