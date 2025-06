C’è molta Civitavecchia nella conquista della salvezza da parte del Tarquinia nel campionato di Promozione. Al Liviano Bonelli i blugranata hanno sconfitto per 2-0 la Duepigreco e mantengono la categoria. A sostenere la causa della formazione di mister Ercolani, affettuosamente soprannominato lo Jurgen Klopp di Tarquinia dai tifosi, ci hanno pensato due civitavecchiesi, autori delle due reti che hanno propiziato la festa degli etruschi, ovvero Omar Pastorelli e Luigi Trebisondi, “vecchi volponi” del movimento locale, in una rosa che annovera anche il portiere Stefano Del Duchetto. I tarquiniesi hanno potuto festeggiare al meglio, forse con una settimana di ritardo, visto che sembravano praticamente salvi già all’ultima giornata, ma un paio di risultati sfavorevoli dagli altri campi li avevano ricacciati giù nel limbo di chi rischiava di cadere. «Anche quest’anno purtroppo siamo dovuti passare dai playout – ha dichiarato Luigi Trebisondi - nonostante i 47 punti e un ottimo girone di ritorno. Abbiamo vinto con carattere, voglia, determinazione da squadra. Questo perché noi siamo una squadra di amici, chi si sono sempre aiutati nelle difficoltà e hanno dato sempre il massimo sostenendosi uno con l’altro. Sono orgoglioso di essere il vostro capitano. Omar Pastorelli è un amico, oltre che un giocatore determinante per svoltare la nostra stagione. Tra l’altro insieme avevamo pronosticato e che avremmo vinto e segnato entrambi. E così è stato perché c’è un Dio nel calcio che vede, osserva, alcune volte ti ferisce, ma non dimentica. Grazie a chi c’è sempre stato, ma soprattutto a chi critica. Voi siete la forza per farmi continuare ancora». Ma in altri campi, in realtà, è stata Tarquinia a sostenere Civitavecchia. Basta vedere quanto accaduto nella pallavolo con la famiglia Guidozzi: capitan Veronica si giocherà la finale playoff con la Comal Civitavecchia Volley e coach Giovanni è stato autore del grandioso sesto posto con la 3epc Asp. Oppure la pallanuoto, con il Tarquinia Nuoto che ha ospitato la Nautilus per gli allenamenti ed una serie A1 che si sta avvicinando sempre di più.

