ALLUMIERE - Asinitaly 2025: obiettivo centrato pienamente.

Tanta gente, organizzazione perfetta e tutto si è svolto in maniera eccezionale per la gioia degli organizzatori e dei partecipanti. Un vortice di emozioni , sensazioni e relazioni hanno travolto Allumiere con Asinitaly .

“Al termine dei due giorni possiamo tirare le somme e anche questa volta é stato un successo - spiega la presidente della Pro Loco di Allumiere, Maria Pinardi - sono stati presenti per i due giorni della manifestazione nel nostro paese la Pro Loco di Porto Torres, la Pro Loco di Campagnatico, la Pro Loco di Tolfa e la neo gemellata Pro Loco di Paliano, oltre le delegazioni di 10 comuni provenienti da tutta Italia. Sabato é stata la giornata della riuscitissima e colorata Festa del Folklore: una parata con oltre 150 comparse ha invaso le vie del paese e la piazza é stata la protagonista di spettacoli folkloristici.

Un ringraziamento alla Banda Amici della Musica, all’Associazione delle Contrade, al Gruppo dei Vilerai e al Gruppo Folk di Monte Pàtulo. I gruppi hanno sfilato lungo le vie del paese rallegrando tutti.Più di 20 gli stand tra produttori, artigiani e bancarelle del mercatino: tutto ciò ha permesso per entrambe le giornate alle tantissime persone, che hanno raggiunto Allumiere, di mangiare e passare una serata in compagnia. Soddisfatto il sindaco Luigi Landi.

"Anche quest'anno Asinitaly hadimostrato di essere un evento molto partecipato e capace di far vivere due giorni pieni e colorati al nostro paese all'insegna delle tradizioni, del folklore, della promozione dei prodotti e della competizione dei migliori fantini d'Italia - ha spiegato il sindaco LAndi, stanco ma orgoglioso della riuscita della manifestazione che ha ricevuto i complimenti di tutte le deegazioni d’Italia - Il format, unico nel suo genere, si sta inserendo appieno all'interno delle iniziative Allumierasche con connotazioni sempre più nazionali. Un grazie alla Proloco per il grande lavoro svolto nella organizzazione, alla Università Agraria, alla Fondazione Cassa di risparmio, alla Rete d'impresa, ai produttori locali, alle Contrade, alla Associazione Amici della Musica, alla Protezione civile, alla Croce Ralla Polizia Locale, al comando dei Carabinieri".

Domenica è stata protagonista la corsa de “La Giubba d’Italia”: 29 asini provenienti da tutta Italia hanno dato vita a 30 avvincenti batterie.Vincitore della terza edizione della Giubba d’Italia é Mario Vela con asino Poker della scuderia Campaccetto. La Giubba corsa, per la seconda volta in tre anni, è stato il fantino di Allumiere, Mario Vela, il quale ha corso per la scuderia 'Campaccetto'. Secondo classificato Daniele Verbo con l’asino Nereo della scuderia Contrada Buró. Terzo classificato Daniele Cerrina con l’asino Immortale della scuderia Poggio Ombriccolo.

“Un ringraziamento speciale - spiegano gli organizzatori - alla mitica Anna Pesce, voce inconfondibile delle nostre manifestazioni - spiega ancora la presidente della Proloco Maria Pinardi - grazie a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla riuscita dell'evento e, soprattutto, grazie a tutti coloro che sono venuti da tutta Italia e dal comprensorio. Ringraziamo Giovanbattista Costanzo e Iole Superchi che si sono occupati degli alloggi per le delegazioni e le fantastiche cuoche della cooperativa Fabiola e Lorena che in due giorni hanno fatto mangiare più di 100 persone. Un momento molto intenso è stato il gemellaggio fra le Pro Loco di Allumiere e quella di Paliano. “Si è svolto il primo passo del gemellaggio tra le nostre Proloco - spiegano dall’associazione di Paliano, ringraziamo Allumiere che ci ha accolto e coccolato in modo ineccepibile. Grazie a tutti per aver organizzato un evento così emozionante. Per la nostra Aps è il primo gemellaggio. Grazie al vicesindaco Simone Marucci e l'assessore al turismo Francesca Calamari per aver partecipato a questo evento. Grazie anche al sindaco e all'amministrazione comunale di Allumiere, Oscar Schifalacqua, Antonella Cavagni, Emanuela Malcosti, Donatella Santigli e Giovanni Lugnini". Alla cerimonia di gemellaggio per la Pro Loco di Allumiere c’erano la vicepresidente Roberta Rosati la segretaria Ilia Pomponi, Antonio Finardi, tutto il direttivo e le ragazze del servizio civile. Per l'amministrazione comunale c'era il sindaco eh la vicesindaco Marta Stampella e le delegate Noemi Vernace e Alessia Brancaleoni. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale di Paliano: "Siamo lieti di aver accompagnato la Proloco di Paliano ad Allumiere. Nell'aula consiliare del Comune, alla presenza del Sindaco Luigi Landi, abbiamo assistito alla sigla del gemellaggio tra le nostre Proloco. Successivamente abbiamo partecipato a un conviviale momento di scambio insieme ad amministratori locali del territorio, numerose associazioni e volontari, rafforzando i legami e la collaborazione. Desideriamo esprimere i più sentiti ringraziamenti al sindaco Landi e all'intera Amministrazione di Allumiere, così come alla Proloco locale, per l'eccezionale ospitalità. Siamo fiduciosi che da questa neonata collaborazione nasceranno grandi progetti futuri e non vediamo l'ora di ricambiare la vostra visita a Paliano.Un ringraziamento particolare al presidente Oscar Schifalacqua, alla vice presidente Antonella Cavagni e a tutto il direttivo presente". Frai tanti complimenti da parte di tutti i visitatori spicca Luca Sansonetti: "Rientro da Asinitaly, la Fiera è Festa dell’Asino organizzata dal Comune di Allumiere e dalla sua proloco: complimenti perché l’organizzazione è perfetta e L’enogastronomia realmente a km0. Così si valorizzano territorio e aziende locali: complimenti Luigi Landi!” La presidente della Pro Loco di Allumiere ci tiene poi a sottolineare: E’ stata una settimana intensa con tante cose da fare, ma come sempre al termine ti lasciano con un bagaglio di nuove esperienze e nuove amicizie che arricchiscono Un grazie da parte mia va come sempre alla meravigliosa squadra senza la quale nessun evento può essere fatto. L’estate è appena iniziata e tanti altri eventi ci aspettano e come sempre rinnoviamo invito a chiunque voglia darci una mano”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA