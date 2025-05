T-shirt nera, pantaloncini corti e ciabatte. Il look decisamente informale non è bastato a farlo passare inosservato. Dal canto suo, lui non si è sottratto all’affetto dei fans.

Ieri Mel Gibson, l’attore, regista e produttore cinematografico statunitense, è stato a Viterbo dopo aver passato qualche giorno in Puglia.

Accompagnato da un altro americano e da due persone italiane, la star hollywoodiana, protagonista di Braveheart, La passione di Cristo e Apocalypto, ha fatto colazione alla pasticceria “La Dolce Vita” e ha visitato San Pellegrino.

A pranzo si è fermato al ristorante “Il Richiastro” dove ha voluto assaggiare diversi piatti tipici della cucina viterbese: fettuccine all’uccelletto pazzo, trippa alla viterbese e pollo affumicato.

Top secret il motivo della sua presenza a Viterbo anche se le voci parlano di una possibile ricerca di una location per un film da girare nei prossimi mesi.

Dopo il pranzo ha fatto visita al Palazzo Papale ed è rimasto affascinato dalle torri del centro storico.

Con quanti lo hanno riconosciuto e fermato, è stato molto cordiale e disponibile e si è concesso ai selfie di rito.