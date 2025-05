SANTA MARINELLA – Per l’assessore ai Lavori pubblici il nuovo sottopasso della stazione ferroviaria riaprirà al pubblico dal 10 giugno.

“I lavori stanno procedendo molto velocemente – dice Andrea Amanati - anzi siamo in anticipo rispetto alla data del 10 giugno che è quella della riapertura del nuovo sottopasso. Saranno previsti come avevamo già anticipato, anche due ascensori che collegheranno ai binari e daranno la possibilità, anche le persone in carrozzina, di raggiungere il binario tre e il binario 1 e viceversa. Stanno lavorando sui rivestimenti interni e perciò entro il 10 giugno il sottopasso sarà riaperto per tutti i pendolari. Nel mentre si sta procedendo alla copertura della pensilina sul lato del binario 3, direzione Roma. Entro questa settimana saranno ultimati i lavori di copertura con i vetri, come previsto dal progetto e la struttura che verrà collocata sotto alla pensilina, servirà a fare da guida al nuovo carter, infatti ci sarà un carter di copertura per l'acqua, mentre è prevista l'illuminazione a led sottostante alle pensiline. La pensilina sarà anche allargata dalla parte posteriore al bar, dove ci sarà il nuovo ingresso del sotto passaggio. Adesso siamo facendo l'ultimo allaccio anche per quanto riguarda i bagni della stazione, che comunque poi saranno aperti tutto il giorno, controllati e mantenuti puliti da una ditta che le ferrovie metteranno a disposizione. L’intera struttura sarà video sorvegliata e presidiata da personale specializzato. Per quanto riguarda la chiusura dei lavori della stazione, Rfi ha garantito la sua consegna entro dicembre di quest'anno”.

