Oltre alle vittorie delle squadre senior della Civitavecchia Volley, anche i bambini del Microvolley e del Volley S3 venerdì hanno riempito di gioia e divertimento la palestra dell'Istituto Marconi.

Giovedì e venerdì i piccoli pallavolisti del club rossonero hanno festeggiato Halloween con tutto lo staff del settore Volley S3 giocando in maschera.

Puntando sulla formazione di nuovi e giovani tecnici, quest’anno il Microvolley é guidato dalle coach Giulia Baffetti e Sara Alessandro, mentre il Volley S3 da Flaminia Cesarini e Sofia Mignanti.

«Sabato la Prima Divisione Femminile – affermano dalla Civitavecchia Volley – ha esordito disputando e vincendo 3-0 il derby contro Volleypiù Etruria. La formazione giovanissima guidata dai coach Cristiano Cesarini ed Evelin Guanà, e accompagnato dalla dirigente Antonella Romiti, ha dimostrato una splendida pallavolo tra le mura casalinghe, un segnale incoraggiante visto gli obiettivi di crescita ambiziosi della stagione.

Con il sorriso anche l'U16 Femminile Élite Comal che ha vinto 3-1 contro Volley Life e l'U14 Femminile Élite Taffo 3-0 contro Nepi. Prima sconfitta stagionale invece per la DM Roses Hotels che ha perso 3-0 in trasferta contro Nuovo Montona Cecilia, che è pronta a riscattarsi sabato in casa contro Pourquoi Pas».

