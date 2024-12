È stata davvero una bella giornata di sport e di amicizia la 19esima edizione del “Memorial Spartaco Pucci”, manifestazione di karate che si è svolta domenica scorsa al Palazzetto dello Sport di Civitavecchia. Circa 300 atleti da 20 società del Lazio e dell'Umbria si sono cimentati in una competizione di kata, di fronte ad un pubblico numerosissimo di genitori e di nonni che, emozionatissimi hanno applaudito i loro giovani samurai. La gara è filata via in modo impeccabile e alla fine tutti i ragazzi sono stati premiati.

«Abbiamo voluto ricordare - dichiara il maestro Affatati, presidente del Comitato Regionale Umbria Fik - la figura di un grande uomo di sport e siamo felici di aver fatto crescere, anche emotivamente, tanti giovani all'esordio in una competizione sportiva».

«La cosa che ci ha dato più soddisfazione - commenta il maestro Stefano Pucci - è stata la grande maturità e imparzialità mostrata dalle terne arbitrali formate da tutti giovani tutti ex agonisti di alto livello».

Nel corso della manifestazione il maestro Bruno Gilardi, direttore tecnico delle squadre nazionali Fik ha premiato con una targa il campione del mondo Assoluto di Buenos Aires Leandro Tarantello della società Kanseikan di Orvieto.

Grande prova, come sempre, dei ragazzi delle squadre locali che hanno conquistato diversi piazzamenti nelle varie categorie: medaglie d'oro per Flavia di Cicco , Jacopo Scala, Giada d'Oro e Lara Agugliaro della Meiji Kan e per Lavinia Troisi della Kembukan Santa Marinella allieva della maestra Jessica Strazzullo.

Ottimi argenti per Gabriele Lancia, Manuel Giammusso, Damiano Urso, Leonardo Calvanese e Sofia Ruina della Meiji Kan e da Pier Paolo Secondino della Hayashi Ha di San Gordiano della maestra Virginia Pucci.

Medaglie di bronzo conquistate da Fabrizio Scotti, Beatrice Tamburrini, Liam Matteucci, Christian Testa , Matteo Diassise, Cristian Trovato, Marisol Abbinante, Tommaso Urso, Elena di Cicco e Simone Fanelli della Meiji Kan e da Gabriele Fattori della Hayashi-Ha.

©RIPRODUZIONE RISERVATA