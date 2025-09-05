Ancora una bella notizia per la pallavolo civitavecchiese. A completare il roster di Tuscania arriva direttamente dall’Etruria Volley, il consorzio tra Tuscania Volley, Asp e Volley Academy, Gianluca Galano, giovane pallavolista civitavecchiese classe 2007, 178 cm di altezza, che ha già esordito in B lo scorso campionato con un’ottima prestazione nell’ultimo match della regular season della scorsa stagione nel match tra Tuscania e Pomigliano.

Tecnicamente, possiede spiccate doti in seconda linea assieme ad una grande manualità in attacco, abilità che gli deriva dall’altra sua grande passione, quella per il beach volley, dove è conosciuto in città per aver vinto una miriade di tornei. Con la maglia della Fipav Lazio, Galano ha preso parte ad una tappa del campionato italiano giovanile under 18 e hai rappresentato il CQR Lazio al Trofeo delle Regioni.

«Quelle esperienze sono state fondamentali perché mi hanno fatto scoprire il mondo del beach volley – ha dichiarato Galano all’ufficio stampa di Tuscania – a partire da allora ho iniziato a dedicarmi con grande passione al beach volley in estate, conquistando importanti traguardi anche a livello nazionale. Quest’anno il principale obiettivo che vorrei raggiungere è quello di crescere esponenzialmente nel ruolo di libero, una posizione che ormai sento mia, perché penso che sia il modo migliore per esprimere le mie caratteristiche sia caratteriali che fisiche. Conosco già la maggior parte dei ragazzi, perché la scorsa stagione ho avuto l’opportunità di allenarmi qualche volta con loro.

Ora che faccio parte ufficialmente del roster so di poter contare su di loro non solo per arricchire il mio bagaglio tecnico osservando il loro stile di gioco, ma anche per costruire belle amicizie, magari anche al di fuori della pallavolo. Quest’anno affronterò l’ultimo anno di superiori con l’obiettivo di prepararmi al meglio per la maturità e raggiungere un risultato importante. Per il resto, la pallavolo è sempre stata la mia più grande passione: anche d’estate continuo a viverla attraverso il beach».

