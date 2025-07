Evento speciale alla Fondazione Cariciv, dove c’è stata una doppia festa per celebrare la promozione in serie A1 della Nautilus. Proprio l’ente presieduto da Gaetano Starace, accompagnato dalla presidente onoraria Gabriella Sarracco, e la Fidapa della presidente Laura Gurrado, hanno voluto rendere omaggio alla squadra allenata da Daniele Lisi, protagonista di un successo storico per lo sport civitavecchiese.

La Fidapa torna a premiare le ragazze dello sport civitavecchiese dopo averlo fatto qualche mese fa con Manila Esposito, Giulia Fava e Ludovica Legittimo. I due enti organizzatori hanno voluto rendere omaggio con questa festa molto partecipata, che ha visto la presenza di molte personalità, come il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, il consigliere comunale Paolo Poletti. Consegnate targhe, ma anche rose rosse, alla società Nautilus ed alle giocatrici che ne fanno parte.

Nel corso dell’evento ha preso la parola anche il presidente della società locale, Alberto Braccini, che dopo i ringraziamenti e gli attestati di stima, ha anche parlato del prossimo futuro che attende la squadra nel campionato di serie A1. Il numero uno verdazzurro ha annunciato anche la possibilità che altre due giocatrici di origine straniera possano entrare a far parte della squadra, dopo l’ingresso della statunitense Sydney Devroedt.

Proprio su questo si starebbe concentrando il lavoro del direttore sportivo Mario Bianchi, anche perchè l’intenzione della società sarebbe quello non solo di conquistare la salvezza nel campionato, ma anche di farlo con una relativa tranquillità. Durante la festa il presidente Starace, per scherzo, ha chiesto di vincere lo Scudetto. Magari è un po’ presto per certi traguardi, ma la Nautilus, di sicuro, non vuole stare a guardare.

