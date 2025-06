Si è chiusa al Gotha Beach di Ladispoli la Stagione Sportiva 2024/2025 della Sezione Aia di Civitavecchia. Una festa in famiglia che ha rinsaldato lo spirito di gruppo e di squadra dei ragazzi guidati dal Presidente Marco Sacco, che ha tracciato un bilancio più che positivo di quanto fatto nell’ultimo anno.

«È stata una stagione soddisfacente – afferma Sacco – ma non mi accontento perché possiamo fare ancora molto meglio e raggiungere traguardi sempre più importanti. Abbiamo registrato la crescita umana e tecnica dei nostri ragazzi dai campionati del Settore Giovanile fino alle gare della Lega Nazionale Dilettanti e raggiunto ottimi risultati sia a livello provinciale che regionale, con la speranza di portare dei nostri associati agli organi tecnici nazionali già dalla fatidica scadenza di fine giugno».

Nel corso della serata conviviale, come da consuetudine, sono stati premiati gli associati che si sono maggiormente distinti nel corso della stagione. I riconoscimenti sezionali più importanti sono andati agli assistenti Carlo Silvano, designato per la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza ed esordiente in Serie D, e Angelo Di Curzio, protagonista di una brillante stagione nella Commissione Arbitri Nazionale Serie D, agli osservatori Fabio Coscia (Premio “Patrizio D’Alessio”) e Edoardo Cavalleri (Premio “Sor Cattaneo”) e agli arbitri Marius Motoc (Premio “Luigi Maccari” riservato alla categoria futsal) e Gianguido Rossi (Premio “Alessandro Avallone”).

Di seguito i nominativi degli altri associati premiati: Costantin Spiridon (esordio in Eccellenza), Giosuè De Felici, Danilo Botta, Gianluca Bruschi (debuttanti in Promozione), Lorenzo Iovino, Umberto Arcadi, Nicholas Botta, Matteo Ceccacci (debuttanti in Prima Categoria), Valentino Galbenu, Luca Angelilli, Matteo Mura, Nicola Pepe, Leonardo D’Angelo (migliori giovani provenienti dagli ultimi corsi arbitri).

