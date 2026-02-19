Si rinnova uno degli appuntamenti più attesi per gli sport da combattimento del territorio. Domenica 8 marzo la palestra Giosuè Carducci di Santa Marinella ospiterà il “Golden Warrior”, evento organizzato dall’IKTA Gym del maestro Massimo Brizi, da anni punto di riferimento per kick boxing e discipline affini.

La manifestazione coinvolgerà le scuole di Civitavecchia, Santa Marinella e Tolfa, in una giornata che si preannuncia intensa e spettacolare. In programma match di free boxing, kick boxing e M.M.A., con un numero importante di fighters pronti a salire sul ring. Il peso è fissato per le 9, mentre il via agli incontri è previsto alle 10.

Il “Golden Warrior” è ormai una tradizione consolidata e rappresenta un’importante occasione di crescita per tanti giovani atleti, molti dei quali saranno protagonisti anche nell’evento estivo “The Best of the Best”, altra vetrina di rilievo per il movimento locale. Un appuntamento che unisce agonismo e passione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA