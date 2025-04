Primo stop nella Coppa Lazio di serie D per l’Evergreen. A Roma i gialloblu sono inciampati per 9-7 contro la Petriana, squadra incontrata e sconfitta nel corso del campionato. Ma questa volta il quintetto di Fabrizio Fattori non è riuscito a ripetere lo stesso risultato, in una gara dove gli attacchi hanno avuto nettamente la meglio sulle difese. Non sono servite le doppiette di Verde, Paolini e Incorvaia per spuntarla, a cui si aggiunge il gol di Marinaro. Restano quindi tre i punti in classifica per l’Evergreen.

