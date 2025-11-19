Il quadro dei campionati giovanili della categoria Juniores. Nell'ambito del campionato Under 19 Nazionale, si è assistito a una prestazione encomiabile da parte della Flaminia Cacio (10 punti) che, nel match casalingo contro la capolista Trastevere, è riuscita a strappare un prezioso pareggio per 1-1. Questo risultato ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive degli ospiti romani. La squadra di mister Sposito ha dimostrato un grande spirito di combattimento, andando in gol con Ngoma Balika. Nel torneo Under 19 Regionale, si è disputata la settima giornata di andata, caratterizzata da alcune dinamiche significative. La Viterbese (14 punti) ottiene una vittoria a tavolino per 3-0 contro il Real Campagnano (-1), che appare destinato al ritiro se non si verificheranno sviluppi positivi. È questa la seconda rinuncia del Real Campagnano nel corrente torneo. La Sorianese (12 punti) ha pareggiato 1-1 nella sua sfida casalinga contro il Santa Marinella (12 punti), grazie a una rete di Carosi. Un brutto colpo per il Pianoscarano (12 punti), che esce sconfitto per 1-0 dalla trasferta contro il Pescator Ostia (4 punti), alla ricerca del primo successo stagionale. Il Tarquinia (6 punti) ha subito una pesante batosta casalinga, venendo sconfitto per 5-0 dalla Luiss (14 punti). Anche l'Atletico Cimina Falisca (3 punti) ha visto il proprio cammino ostacolato, cedendo in casa contro l’Ostia Antica (17 punti), attualmente seconda in classifica e a soli due punti dalla capolista Dlf (19 punti). Infine, nel girone unico dell' Under 19 Provinciale si è assistito a un nuovo cambio della guardia in cima alla classifica. Il Manziana (12 punti) ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul campo del Tolfa (5 punti), mentre la F. Tuscania (12 punti) ha trionfato in un match entusiasmante, battendo 5-4 il Viterbo Fc (10 punti). La N. Pescia Romana (10 punti) ha rallentato la propria corsa, chiudendo sul 5-5 la trasferta contro l’Amatori Calcio Bassano Romano (5 punti). Anche il Capranica ha raggiunto quota 10 punti, imponendosi con un 2-1 in casa contro il Monterosi (3 punti). Negli altri incontri, va segnalata la goleada della Jfc Civita Castellana (6 punti), che ha inflitto un severo 9-3 al Csl Soccer (0 punti). Il Montefiascone (6 punti) è stato battuto per 3-1 a Civitavecchia dalla Leocon (7 punti), mentre la F. Nepi (12 punti) ha ottenuto un'importante vittoria esterna per 4-3 sulla Vigor Acquapendente (1 punto).