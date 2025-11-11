Grande soddisfazione per la pallavolo civitavecchiese: la giovane Maria Vittoria Intermoia, classe 2010, è stata convocata per uno stage di qualificazione nazionale presso il Centro Pavesi di Milano, in programma dal 23 al 25 novembre.

La chiamata è arrivata su segnalazione del direttore tecnico delle attività giovanili, il professor Marco Mencarelli, figura di riferimento per la formazione delle future azzurre.

Maria Vittoria, che ricopre il ruolo di schiacciatrice, ha mosso i primi passi nel vivaio della Volley Academy Civitavecchia, dove ha mostrato fin da subito talento, grinta e una straordinaria dedizione per questo sport. Oggi indossa la maglia di Green Volley, società romana con cui partecipa ai campionati Under 16, Under 18 Eccellenza e Serie C, affrontando avversarie ben più esperte e distinguendosi per tecnica e maturità in campo.

Durante lo stage, la giovane atleta avrà l’opportunità di allenarsi sotto la guida di uno staff tecnico federale di altissimo livello, composto da Marco Mencarelli, Gaetano Gagliardi, Monica Cresta e Valentino Reganaz.

Un’esperienza prestigiosa che rappresenta un passo importante nella crescita sportiva di Intermoia, e un motivo d’orgoglio per tutto il movimento pallavolistico di Civitavecchia e del circondario.

@RIPRODUZIONE RISERVATA