Dopo gli annunci, le parole. La Ste.Mar 90 Cestistica presenta ufficialmente uno dei nuovi volti per la prossima stagione, ovvero l’ala forte-centro Luca Giorgino.

Queste le parole del nuovo arrivato: «Sono venuto a Civitavecchia a inizio giugno per incontrare lo staff tecnico e fare, così, un allenamento e, quando il giorno dopo ho ricevuto l’offerta da parte della società, non ho esitato un attimo: ero deciso, volevo giocare nella Cestistica Civitavecchia. Fin da subito, infatti, l’impressione è stata ottima, l’ambiente, il livello tecnico e organizzativo di tutto lo staff. E poi, mi sono innamorato del mare e poter giocare e vivere in una città con queste caratteristiche ha avuto la sua importanza. Sono veramente entusiasta di questa nuova tappa della mia carriera e non vedo l’ora di iniziare la preparazione per conoscere tutti, soprattutto i tifosi che so che seguono con passione la squadra. Da parte mia garantisco grande e costante impegno e professionalità e darò tutto me stesso per fare un grande campionato insieme ai miei compagni. Sono certo che, se lavoreremo duro e con il cuore, ci toglieremo belle soddisfazioni! Vi aspetto al PalaRiccucci! A presto e forza Civitavecchia!».

Soddisfatto anche il coach Gabriele La Rosa: «Di Luca ho apprezzato sin da subito la voglia di mettersi in gioco, la capacità di sapersi muovere e il suo atteggiamento positivo. Ha fisicità e sicuramente dentro l’area saprà darci soluzioni offensive e difensive. Con lui e le conferme di Price e Rogani, il nostro reparto interni è al completo e con tante variabili possibili».

«Giorgino – sottolinea il neo Responsabile dell’Area tecnica per la prima squadra, Fabio Bencini - è stata una scelta condivisa con lo staff. Il ragazzo è venuto da Novara a Civitavecchia nel mese di giugno per un allenamento di prova con il gruppo squadra e ha fatto un'ottima impressione sia a livello tecnico che sul piano strettamente umano, dimostrando di avere le qualità, sia tecniche che morali, per poter far parte della Ste. Mar.90».

«Con lo staff tecnico – è il commento del presidente Stefano Rizzitiello - stavamo sondando il mercato alla ricerca di un 5 per aiutare in campionato Marcus Price e ci siamo imbattuti in Luca. Un ragazzo che, fin da subito, si è reso disponibile a raggiungere Civitavecchia per una giornata di allenamento/partita in modo che potessimo conoscerlo e valutare dal vivo le sue potenzialità. Ci è piaciuto tanto il suo impatto e la sua disponibilità con gli altri ragazzi in campo. Gli abbiamo, quindi, fatto una proposta, subito accettata con entusiasmo, e siamo contenti di averlo con noi per la prossima stagione».

