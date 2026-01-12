Pareggio interno per la DM 84 Cerveteri, che chiude sull’1-1 la sfida contro la Maremmana al termine di una gara equilibrata e combattuta. A partire meglio sono i giallorossi etruschi, che trovano il vantaggio dopo pochi minuti grazie a Bezziccheri, bravo a finalizzare un’azione ben costruita e a battere il portiere avversario. La gioia dei padroni di casa dura però poco, perché la Maremmana reagisce immediatamente e riesce a ristabilire la parità, riportando il punteggio sull’1-1.

Nella ripresa il copione non cambia: entrambe le squadre provano a costruire occasioni, affrontandosi a viso aperto, ma senza riuscire a creare situazioni di reale pericolo per i due portieri. Il match scorre via così su buoni ritmi, con tanta intensità e fisicità, ma senza ulteriori sussulti dal punto di vista realizzativo. Alla fine il risultato di parità appare giusto per quanto visto in campo.

Soddisfatto a metà il tecnico della DM 84 Cerveteri, Francesco Campoli, che analizza così la gara: «Devo dire che ai punti il pareggio fotografa bene l’andamento della partita, ci siamo affrontati a viso aperto contro una squadra molto fisica e arcigna. È un punto che migliora la nostra posizione in classifica, in attesa di recuperare gli ultimi minuti della gara di Montefiascone».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Domenica ad Allumiere concludiamo la prima parte di campionato – ha aggiunto Campoli – speriamo di farlo con un risultato prezioso, per affrontare il girone di ritorno con maggiore serenità».

