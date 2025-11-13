Tornano gli eventi targati Ikta Gym. Sarà un sabato speciale per la realtà del maestro Massimo Brizi, impegnata alla sala Jungle Palace del bowling Time Out per un evento speciale, che porta il titolo di “New World Record”, in programma alle 17.30. L’evento è giunto alla terza edizione. Previste dimostrazioni di danza a cura della Dance for Fly della direttrice Desiree Benevieri.

Poi il programma prenderà il volo con dei combattimenti di semi-kombat con atleti dell’Ikta Gym di Civitavecchia e di Tolfa e di una scuola di Roma. Main event il tentativo di infrangere il record, a cura di Benvenuto Gini, che proverà a superare quello dell’attuale campione Mirko Gori. L’obiettivo dell’atleta è quello di andare oltre i 425 colpi al minuto per entrare nel record mondiale dell’Ikta.

L’elenco dei combattimenti: Francesco Tanzi contro Alex Barletta, Mark Shadowernev contro Diego Millini, Damiano Foschi contro Emil Lefter, Edoardo Ranfone contro Franco Samuele, Nicolas Gatti contro Massimo Scalabrella, Viktoria Pasquini contro Miriam Guida, Leonardo Foti contro Cristian Beccafichi, Diego Di Lorenzo contro Nathan Guiducci, Daniele Ferranti contro Cristian Guiducci, Sharon Sharon contro Linda Zagami, Gabriele Moretti contro Federico Pappalardo, sul ring anche Dalia Ibdah e Riccardo Berardi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA