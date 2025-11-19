La terza edizione di “New World Record” ha confermato la crescita della Ikta Gym guidata dal maestro Massimo Brizi, capace di richiamare un pubblico numeroso e partecipe alla sala Jungle Palace del Time Out. L’evento di sabato scorso è stato un discreto successo, grazie a una lunga serie di match combattuti e allo spettacolare tentativo di record che ha caratterizzato il finale di serata.

I combattimenti di semi-kombat hanno aperto le danze con sfide molto equilibrate: Francesco Tanzi ha superato Alex Barletta, mentre Mark Shadowernev ha battuto Diego Millini. Successo anche per Damiano Foschi su Emil Lefter e per Edoardo Ranfone su Franco Samuele. Grande prova di Nicolas Gatti, vincente contro Massimo Scalabrella e poi protagonista di un avvincente pareggio con Mirko Cafaro.

Nelle altre sfide, Viktoria Pasquini si è imposta su Miriam Guida, mentre Leonardo Foti ha battuto Cristian Beccafichi. A seguire, Nathan Guiducci ha avuto la meglio su Diego Di Lorenzo, mentre Cristian Guiducci ha sconfitto Daniele Ferranti. Combattuto anche il confronto tra Sharon Sharon e Dalia Ibdah, terminato in parità.

In chiusura, Gabriele Moretti ha superato Federico Pappalardo, e Nathan Guiducci ha ottenuto un’altra vittoria contro Riccardo Berardi.

Nel corso dell’evento spazio anche allo spettacolo con le eleganti coreografie della Dance for Fly, curate dalla direttrice Desirée Benevieri, molto applaudite dal pubblico. Il momento culminante è arrivato con il main event: Benvenuto Gini è riuscito a infrangere il record del mondo, superando i 425 colpi al minuto, arrivando a quota 435, e conquistando un nuovo primato Ikta, accolto da una grande ovazione. Una serata intensa, che conferma la vitalità del movimento e lascia ottime sensazioni per le prossime edizioni.

