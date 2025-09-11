Un’esperienza di quelle che in tantissimi vorrebbero vivere nel mondo del cinema e, allo stesso tempo, di quelle che ti fanno tremare le gambe, perché si parla di una tragedia e di un fatto che ha indignato e commosso, allo stesso tempo, tutta Italia. Giordano Giansanti, giovane pugile civitavecchiese da poco passato nel professionismo, ha partecipato, per la prima volta in veste di attore, al film “40 secondi”, dedicato alla storia di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso cinque anni fa a Colleferro nel corso di un pestaggio nei suoi confronti.

Diretto da Vincenzo Alfieri e ospitato all’omonimo libro scritto dalla nota giornalista Federica Angeli, il film uscirà nelle sale il 19 novembre, mentre il trailer è stato diffuso in queste ore. E nel cast è presente anche Giansanti, che interpreterà la parte di Federico Zurma, l’amico che Willy ha salvato dalla furia delle persone che poi lo hanno picchiato ed ucciso.

«È una storia vera, tragica, e carica di significato – spiega Giordano Giansanti – sapere che avrei interpretato uno dei ruoli negativi mi ha messo di fronte a una grande responsabilità: dare voce a qualcosa che esiste, che fa paura, e che purtroppo è reale. Essendo un pugile, sono abituato alla disciplina, alla concentrazione, al lavoro su me stesso. Questo mi ha aiutato moltissimo anche nella recitazione. Sul set, come sul ring, devi essere presente, ascoltare, controllare il corpo e le emozioni. Cambia il contesto, ma l’intensità è la stessa.

Non avevo mai fatto l’attore prima, ma mi sono messo in gioco con umiltà, cercando di imparare da chi avesse più esperienza e affrontando ogni scena con rispetto per la storia e per chi l’ha vissuta davvero. È stata un’esperienza forte, che mi ha lasciato tanto dentro. E mi ha fatto capire che, proprio come nello sport, anche nel cinema serve cuore, fatica e verità».

