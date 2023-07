Il buon livello del vivaio Asp Civitavecchia trova conferme di frequente.

Gianluca Galano, giovane brillante atleta dell’Etruria Volley, il consorzio nato tra Tuscania Volley e Asd Civitavecchia, è stato selezionato per rappresentare il CR-Lazio al Trofeo delle Regioni di beach volley in coppia con Jacopo di Bona.

Per preparare quest'importante appuntamento, i ragazzi parteciperanno con i colori della Fipav Lazio alla tappa Nazionale Under 18 del Campionato Italiano Giovanile di Beach Volley in programma questo giovedì e venerdì ad Ostia.

Per Marina Pergolesi, presidente della società civitavecchiese, un ulteriore segnale di crescita: «Siamo (Tuscania e pallavolo Civitavecchia) entusiasti di questa convocazione che dà a Gianluca la possibilità di fare una straordinaria esperienza con il CQR Lazio sulla sabbia di Cesenatico. Esperienza mancata di un soffio con la selezione del trofeo delle regioni a Campobasso dove ha trionfato la nostra Giulì con il Lazio. Lavoriamo in silenzio ma siamo certamente l’unica società che ha due selezionati nelle due specialità e nei due generi».

