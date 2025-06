Christian Gasparri ha deciso di prendersi una pausa dal mondo del pugilato. La decisione è stata annunciata direttamente dal boxeur molto amato, soprattutto a Civitavecchia e a Tarquinia, che sui propri profili social ha voluto chiarire la sua situazione, soprattutto dopo la rinuncia a combattere il match per il titolo Italiano a causa di un infortunio, che non gli ha permesso di completare la preparazione atletica al combattimento.

«Con il mio team e quello di Rosanna Conti Cavini – ha spiegato Gasparri – avremmo dovuto combattere per il titolo italiano. Devo ringraziare questa grande famiglia, a cui voglio un sacco di bene, sono sempre stati un supporto. Oltre a essere i miei manager, mi hanno fatto sentire parte della loro famiglia. Grazie di cuore alla famiglia Conti Cavini. Ringrazio anche il mio grande nutrizionista Francesco Lampredi, il gigante buono. Un vero professionista nel suo settore, grazie di tutto amico. Purtroppo, il titolo non si farà più. Come sempre, mi trovo davanti all’ennesima sfortuna. Voglio ringraziare i miei maestri: mio padre Riccardo, che ha sacrificato tanto per me, e mio zio Angelo, che è stato un secondo padre con me e lo sarà sempre. Siete stati con me fin dal primo giorno.

Mi avete insegnato come tirare i primi pugni, ma soprattutto, grazie a questo sport e a voi, oggi mi sento un uomo con le palle. Un “grazie” speciale al mio preparatore Nicola Bonanni. Sei un vero professionista, grazie di tutto amico mio. Grazie a tutta la mia famiglia, che mi ha sempre tifato e supportato, vi voglio bene. Per ora, ho deciso di prendermi una pausa dal pugilato. Sento il bisogno di cambiare aria per un po’. Torneremo».

Non resta che fare i migliori auguri di buona vita a Christian Gasparri, con la speranza che presto la voglia di salire sul ring torni prepotentemente e che gli possa assicurare di poter tornare ai risultati che aveva raggiunto in passato, prima di entrare in un periodo davvero sfortunato, dove i problemi fisici non gli hanno permesso di poter proseguire nel percorso di crescita.

