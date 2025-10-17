C’è uno scontro che ricorda gli ultimi anni del campionato di serie C1. Prima trasferta per la Futsal Academy nella serie B, con i rossoblù che viaggeranno alla volta alla Green Arena di Roma per vedersela con La Pisana, squadra con cui i civitavecchiesi hanno fatto sempre fatica, come visto anche nell’incrocio in Coppa Italia dello scorso anno. Ma la formazione guidata da Vincenzo Di Gabriele ha l’obiettivo di dare un’inversione di tendenza alla parte iniziale del campionato, cominciato con lo stop del Pala De Angelis contro il Villaspeciosa.

«È uno scontro diretto dove dobbiamo cercare di fare punti – dichiara mister Di Gabriele – recuperiamo Santomassimo, che rientra dalla squalifica. Stiamo lavorando sull’amalgama e ci vorrà del tempo per vedere certi meccanismi funzionanti come piace a me. La categoria impone ritmi alti e giocatori di gamba. Ci faremo trovare pronti».

Che sarebbe stato un via con qualche intoppo era ampiamente prevedibile. Ma che tutto avvenisse contro una diretta avversaria, anche lei neopromossa nella serie B, forse un po’ meno, ma c’è tutto il tempo per maturare. Quanto accaduto nella prima parte dello scorso campionato è decisamente d’insegnamento. A questo dobbiamo aggiungere che l’infermeria dei rossoblù in queste ultime settimane è sempre stata piena, come dimostra anche il fatto che Pietrantozzi non è ancora riuscito a diventare un personaggio noto nell’ambiente civitavecchiese, per via dell’infortunio che ha avuto.

Di Gabriele sta strizzando l’occhio anche alla batteria di giovani che ha in rosa, magari per allargare un po’ le rotazioni in alcuni momenti degli incontri, per prendere in contropiede gli avversari togliendo loro qualche punto di riferimento, poiché la serie B è un campionato dove si studiano maggiormente le componenti tattiche e si sa molto più riguardo cosa sanno fare bene e meno bene i giocatori che calcano i parquet.

Tutto questo in attesa di capire se ci saranno novità per le gare interne da disputare al PalaSport Insolera-Tamagnini. Proprio in questo senso nella parte iniziale della prossima settimana ci potrebbe essere qualche aggiornamento, anche se il ritorno del calcio a 5 a via Barbaranelli non sembra ancora vicinissimo, almeno per la prima squadra, visto che l’U19 nazionale può già giocare a Civitavecchia.

Arbitri pugliesi per La Pisana-Futsal Academy: Mirko Girolamo Cantatore di Molfetta e Giuseppe Squacciarini di Bari. Cronometrista Diego Loris Mitri di Albano Laziale.

