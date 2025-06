Con il pass per la serie B praticamente sicuro ed un po’ di amarezza per non aver potuto disputare la finale dei playoff nazionali, la Futsal Academy si affaccia già sul mercato, in attesa di dare il via alla prima esperienza della sua giovane storia in un campionato nazionale. Le due partite contro il Villaspeciosa sono servite alla società del presidente Elso De Fazi per apprendere cosa va bene e cosa va migliorato per affrontare una categoria che rappresenterà delle nuove sfide, per un club che si è dimostrato molto ambizioso negli ultimi tempi.

Sul taccuino del direttore sportivo Andrea Scorpioni ci sarebbero tre nomi pronti ad entrare a far parte del roster di mister Vincenzo Di Gabriele, il quale sta seguendo con attenzione quali potrebbero essere le mosse per i nuovi inserimenti. In particolare, si starebbe lavorando su un giovane molto promettente del territorio, un pivot che ha tanta esperienza, sempre appartenente al contesto locale, e un esterno romano giovane, ma è già forte ed esperto.

Al momento, ovviamente, non si possono conoscere i nomi di questi identikit, visto che c’è da attendere il 1° luglio per le ufficializzazioni ed anche perché il contesto cittadino, in queste settimane, tiene molto a mente questo concetto, forse per evitare precipitose cadute in avanti, che, nel recente passato, hanno riservato delle sgradite sorprese nel finale.

Ma, di sicuro, la Futsal Academy non vorrà farsi trovare impreparata ed ha tutta la voglia di diventare una realtà consolidata nel campionato di serie B. Proprio per questo motivo, ma al momento sarebbero solamente idee, la dirigenza starebbe vagliando altri nomi, che potrebbero entrare a far parte del gruppo rossoblu. Le prossime settimane saranno determinanti per conoscere meglio le aspirazioni della formazione capitanata da Andrea Giocondo.

