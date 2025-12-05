Vincere per poter praticamente chiudere il discorso salvezza ed elevarsi per un altro obiettivo, magari come sogno da mettere nel cassetto per il 2026, come se fosse già arrivato Capodanno.

Trasferta aeroportuale per la Futsal Academy nel campionato di serie B: alle 15 via all’incontro sul campo del Real Ciampino Academy. Soddisfatto di aver vinto contro un avversario autorevole come la Roma, il quintetto di Vincenzo Di Gabriele vuole continuare a rimanere imbattuto, eccezion fatta per lo stop dell’esordio contro il Villaspeciosa. E poi c’è quel primo posto da raggiungere, non un obbligo, ma sicuramente una sensazione davvero dolce che è bella da avvertire. Attualmente Santomassimo e compagni sono secondi, a -1 dall’Ardea, che sarà il prossimo avversario al Pala De Angelis, in quello che potrebbe diventare un appuntamento da non perdere.

Tutto questo nonostante le forze a disposizione per il gruppo di Di Gabriele non sia particolarmente affollato, tra gli infortuni che hanno colpito Santomassimo e Pietrantozzi, e gli addii, a sorpresa per una squadra che sta andando oltre le più rosee aspettative, che hanno ridotto il numero dei giocatori a disposizione. Una domanda da porsi è questa: se la Futsal dovesse raggiungere in tempi brevi la quota salvezza, l’obiettivo potrebbe essere modificato? E potrebbero diventare i playoff? Ad ogni cosa il suo tempo.

«Conosciamo bene il valore della rosa del Ciampino – dichiara Vincenzo Di Gabriele – ha una classifica bugiarda che non rispecchia la loro forza. Siamo in piena emergenza e cercheremo di confermare la convocazione con la Roma, inserendo Riccitelli. Abbiamo lavorato sulla partita e sappiamo quello che ci aspetta questo sabato, dove non abbiamo margine di errore. Dovremo dare il massimo come sempre senza pensare alla classifica».

Real Ciampino-Futsal Academy sarà arbitrata da fischietti della nostra regione, cosa quasi mai accaduta finora: Eugenio Cipolla di Roma 1 e Alessandro Naspini di Roma. Cronometrista Sonia Capraro di Roma 2.

