La Futsal Academy è vicinissima a conoscere il suo destino per la regular season nel campionato di serie C1. Questo pomeriggio alle 16 i ragazzi di mister Vincenzo Di Gabriele saranno di scena sul campo del Santos per continuare a stare pienamente in zona playoff. Non sarà facile fare risultato, poiché i romani, se dovessero perdere questa partita, dovranno dire addio ai loro sogni salvezza e saranno costretti a retrocedere in serie C2. I civitavecchiesi sono al terzo posto in classifica ed hanno un punto di vantaggio sulla Lidense e due nei confronti del Tc Parioli. Il destino è nelle mani della Futsal, che, battendo Santos e Santa Severa nell’ultima giornata, sarà certa del terzo posto, che assicura la possibilità di giocare in casa la gara secca del primo turno dei playoff, che sarebbe disputata contro la quarta classificata del girone A. «Sarà una partita di quelle che tutti vogliono giocare - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - sappiamo che la vetta della montagna è a pochi metri e tutti vogliono dare il contributo alla squadra per arrivarci. La mentalità che abbiamo è giusta e ci sarà bisogno di tutti per raggiungere un obbiettivo storico per la società e per la città di Civitavecchia. Come sabato saranno loro i protagonisti, io mi godrò la partita ammirando le loro giocate». Penultimo impegno anche per il Santa Severa, che giocherà alle 15 al campo dell’Uliveto contro la Vigor Perconti. Ultimo match “casalingo” per i neroverdi, che hanno vissuto una stagione lontana dalla loro casa, il Pala De Angelis di Santa Marinella, che è ancora chiuso per lavori in corso. Scendendo in serie C2, doppia trasferta per le formazioni civitavecchiesi, che stanno ancora lottando per cucirsi addosso la permanenza nella cadetteria regionale. Lo scontro più delicato è sicuramente quello che attende il Quartiere Campo Oro, di scena alle 17 sul campo del Ronciglione. Il motivo è la posizione di classifica dei lacustri, che sono terz’ultimi con 21 punti in tasca e un loro successo terrebbe ancora ampiamente in lotta Atletico e Qco per evitare i playout. La squadra da tenere maggiormente d’occhio è lo Spinaceto, quart’ultimo con 25 e a -8 dalle due formazioni locali, unico vero possibile spauracchio sulla strada della salvezza, visto che il Vignanello dovrebbe retrocedere senza neanche passare ai playout. Assenti Mancini per infortunio ed Edoardo Sarracco per influenza. In dubbio Pernelli per una botta. «È una gara dove affrontiamo una squadra che è in lotta per la salvezza - spiega mister Umberto Di Maio del Qco - e soprattutto vengono da 3 vittorie consecutive in casa. Noi andiamo là per cercare di conquistare i 3 punti che ci avvicinano alle parti medio alte della classifica, sappiamo che è dura, ma andiamo là per cercare di vincere». Tra gli obiettivi del Qco c’è anche quello di migliorare la propria posizione in graduatoria, per poter così avere maggiori speranze di entrare nel novero di chi ambisce ad un ripescaggio in serie C1. Sensazioni simili anche per l’Atletico, che giocherà d’anticipo, alle 15, a Roma contro il Città Eterna. Si affrontano due squadre che sono vicine alla salvezza, ma che ancora non l’hanno ipotecata. Dopo aver vinto a tavolino in settimana la gara di Coppa Lazio contro il Fabrica, i gialloblu scenderanno in campo con molte energie in più, cosa che dà un messaggio importante alla formazione del San Liborio Stadium. Fare punti sarà fondamentale per raggiungere la salvezza e, come detto, dare uno sguardo anche sopra.

