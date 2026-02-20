Terza gara nel giro di sei giorni per la Futsal Academy, che torna a fare i conti con il duello con l’Ardea nel campionato di serie B. Per i rossoblù c’è la seconda ed ultima trasferta sarda nella regular season: alle 16 fischio d’inizio per il match in casa degli Cagliari. Sicuramente c’è tanto entusiasmo per il gruppo diretto da Vincenzo Di Gabriele, che si godrà questa piacevole trasferta, anche per le belle notizie dei giorni scorsi, con il doppio colpo santamarinellese, prima nel posticipo con l’Aranova e quindi in Coppa con il Real Castel Fontana. La Futsal Academy sarà chiamata nuovamente ad affrontare l’Ardea e se dovesse vincere sul suo campo avrà il prestigio di partecipare alla Final Eight, dove affronterebbe squadre da tutta Italia.

Ma questi sono pensieri che verranno poi. Il presente parla di un duello acceso con l’Ardea a cinque giornate dal termine della regular season: in palio la promozione in serie A2 e, per chi perderà, una buona posizione in vista dei playoff. Si potrebbe pensare alla classica sfida in terra sarda dove il fattore campo avrà un ruolo chiave, ma i cagliaritani non stanno facendo un buon percorso interno, lasciando quindi margine alle possibilità di successo della vice capolista, che è partita alla volta della Sardegna già venerdì.

«Saremo al completo e sceglieremo i convocati direttamente a Cagliari – afferma mister Vincenzo Di Gabriele - sarà una partita difficilissima contro una grande squadra fatta di individualità importanti. È la terza partita in cinque giorni e so che sto chiedendo molto ai ragazzi sotto l’aspetto mentale e fisico. Però ho trovato molta disponibilità e voglia da parte di tutti di dare un contributo al raggiungimento dell’obbiettivo».

Cagliari-Futsal Academy sarà arbitrata da Nicola Verì di Lanciano (Chieti) e Roberto Solimini di Napoli. Cronometrista Matteo Ortu di Cagliari.

