Un girone d’andata da sogno, da concludere nel migliore dei modi, così come un 2025 che è stato stellare per la Futsal Academy. La prima metà di stagione vedrà il suo tramonto alle 15 sul campo della Cadetta della Roma 1927, società che per il campionato di serie B schiera una formazione interamente composta da under 23. Quindi un test speciale per il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, che nonostante un periodo trafelato, tra infortuni, squalifiche e cambiamenti sostanziali all’interno della rosa, non si ferma nemmeno con le cannonate, episodio di Ciampino a parte.

I civitavecchiesi hanno dimostrato il loro valore ancora nel bel successo nei confronti della capolista Ardea, che ora guida il girone E con un solo punto di vantaggio sulla Futsal, che ha anche ottenuto il passaggio alla Coppa Italia, una possibilità che, solo a menzionarla lo scorso settembre, sarebbe stata accolta tra i ghigni. A questo va aggiunto che i rossoblù sono dentro alla zona playoff con sette punti di vantaggio ed è chiaro che non li si può escludere dalla lotta per gli spareggi promozione, anche perché la salvezza è in cassaforte e manca solo la matematica.

Per quanto riguarda la formazione, sarà assente lo squalificato Terzini, che ha raggiunto la quinta ammonizione stagionale. Stesso scenario per Santomassimo, che deve scontare la seconda giornata di stop. Ancora ai box l’infortunato Pietrantozzi, gli altri tutti disponibili.

«Sarà una finale – esordisce Vincenzo Di Gabriele – sappiamo l’importanza della gara e quanto sia forte la Roma e lo dimostra il risultato di Cagliari. Faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto senza fare calcoli».

C’è curiosità anche per vedere all’opera i nuovi arrivati: su Riccitelli i gol messi a referto nelle prime due uscite hanno già spiegato la sua situazione, per Santoro, Tartabini e l’ultimo arrivato Crescenzo sarà il campo a far capire il tutto. Una squadra risistemata in corso d’opera, che però ha perso molto del suo attaccamento al territorio. Attualmente, praticamente, ci sono solo Terzini, Cavedal, Morra, Luzzetti e Di Gennaro.

Questo anche perché molti elementi locali hanno deciso di salutare per scendere di due categorie e far parte della serie C2. Ovviamente non entriamo nelle questioni a livello singolare, ma fa specie vedere che proprio al momento in cui Civitavecchia torna in serie B, sono i giocatori civitavecchiesi a mancare. Dipende dalla Futsal Academy che non è riuscita a coinvolgere a pieno il tessuto del territorio? Oppure sono i giocatori che preferiscono avere un impegno che permette di far conciliare meglio sport e lavoro, ma allo stesso tempo meno stimolante?

Roma 1927-Futsal Academy sarà arbitrata da Matteo Pio Ferrante e Mauro Ferrone, entrambi della sezione di Pescara, con il cronometrista che sarà Alessandro Crolla di Roma 1.

