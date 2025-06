Prosegue il valzer di notizie di mercato per la Futsal Academy. La società del presidente Elso De Fazi giunge al suo ottavo annuncio di rinnovo in vista della prima avventura nel campionato di serie B. Questa volta tocca all’esterno di piede mancino Matteo Tiberi, approdato nella formazione allenata da Vincenzo Di Gabriele la scorsa estate. Per l’ex Atletico e Santa Severa l’occasione di potersi mettere in mostra anche in una categoria che non ha mai esplorato nella sua carriera.

«Riguardo la mia decisione di continuare a stare qui ha inciso tutto l'ambiente Futsal Academy – afferma Matteo Tiberi – dai dirigenti, al tifo, allo staff, all’allenatore. ma soprattutto i compagni. Aver raggiunto la serie B a 35 anni per me sarà un grande obiettivo personale. Spero di poter aiutare la squadra con la mia esperienza a mantenere la categoria o meglio puntare a qualcosa di più ambizioso. Nella scorsa stagione, il momento più buio è sicuramente la prima parte del campionato, dove non ci riusciva niente, non si era ancora formato un gruppo unito e i risultati non arrivavano. Quello più esaltante è stata la vittoria con il Cecchina, soprattutto perché raggiunta da un parziale di 0-3 a sfavore».

Dopo tanti rinnovi, si registra anche il primo addio in casa Futsal Academy. E si tratta di una separazione pesante, perché a lasciare è il capitano della squadra rossoblù, Andrea Giocondo, che aveva preso la fascia di capitano da qualche mese, dopo l’esperienza di Luca Mori.

«Dopo due stagioni – affermano dalla Futsal Academy – coronate con la vittoria dei Play-off regionali, il prossimo anno Andrea non sarà più un nostro giocatore. Ragazzo serio e professionale, tanto da meritarsi la fascia di capitano nel campionato appena concluso, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno e la disponibilità dimostrata. Auguriamo ad Andrea le migliori fortune per il suo futuro sportivo. La Futsal sarà sempre casa tua».

Ora ci saranno due cose da capire: quale sarà la nuova destinazione di Giocondo? Ovviamente le altre formazioni cittadine, riferendoci alle tante in serie C2, si saranno informate in merito al futuro del giocatore. E quale sarà il nuovo capitano della Futsal Academy? Si preferirà scegliere un ragazzo dello zoccolo duro civitavecchiese, oppure potrebbe essere un elemento dall’alto valore tecnico e di carisma nello spogliatoio a indossare la fascia. Se si dovesse procedere in questo senso, il nome spendibile potrebbe essere quello di Jacopo Santomassimo.

