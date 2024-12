Una trasferta da prendere sul serio. È quella che dovrà affrontare la Futsal Academy nella quarta giornata del campionato di C1. Alle 15 il quintetto diretto da Vincenzo Di Gabriele sarà ospite del Tc Parioli, squadra che da anni affronta le formazioni civitavecchiesi nella massima categoria regionale. Fiduciosi dopo i tre punti ottenuti sabato scorso all’Ivan Lottatori ai danni della Vigor Perconti, per la squadra capitanata da Luca Mori è tempo di dimostrare sensibilmente di avere velleità di vincere il campionato, in un periodo ricco di impegni, sia per quanto riguarda la Coppa Italia, che per quanto succederà settimana prossima, in quanto è stato calendarizzato uno dei due turni infrasettimanali della stagione.

«Per questa gara sul campo del Tc Parioli confermerò la formazione vista con la Vigor Perconti - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - e deciderò oggi se rischiare Giocondo e Lopez data l’importanza della partita. Il Parioli è una favorita e l’ha dimostrato vincendo in casa della Pisana. In più nell’ultima settimana hanno preso Saddemi, che è un giocatore fuori categoria. L’abbiamo preparata bene e andremo lì a fare il nostro gioco per prendere i tre punti. Se saranno più forti gli faremo i complimenti. Il campionato è lungo, non ci giochiamo tutto domani».

Rimanendo in tema serie C1 e sempre nel girone B, scontro ai limiti del possibile per il Santa Severa, che alle 15 ospiterà al campo dell’Uliveto di Civitavecchia il Santa Gemma, che comanda la classifica a punteggio pieno e va a caccia di traguardi luminosi. Il campionato di neroverdi è cominciato in maniera pessima, il gap rispetto alle dirette concorrenti si sente fortemente, ma bisogna cercare di strappare qualche punto con le unghie e con i denti, per non avere compromesso già da ora un campionato che potrebbe vedere un’inversione di tendenza dopo il mercato di dicembre.

Passando alla serie C2, il calendario indica che è già tempo di seconda giornata. L’Atletico Civitavecchia giocherà la prima casa casalinga della sua stagione al San Liborio Stadium. Alle 15 scontro in terra interna per la squadra diretta da Simone Tangini, che dovrà fare i conti con un ostacolo non semplice, quello dell’Anguillara. Gli avversari sono appena retrocessi dalla C1 ed hanno ricostruito il roster, anche con giocatori stranieri ed elementi molto tecnici.

Prima trasferta, con una gara a Roma, invece, per il Quartiere Campo Oro, che, sempre alle 15, farà visita al Città Eterna. Dopo il divertente successo nei confronti del Vallerano avvenuto sabato scorso, il quintetto di Umberto Di Maio deve dimostrare di che pasta è fatto anche lontano dal pubblico gialloverde. Assenti l'influenzato Sarracco e l'infortunato Giovani. «Ci siamo alleati bene in settimana - dichiara mister Umberto Di Maio -affrontiamo una squadra difficile, che l'anno scorso è arrivata a tre punti dai playoff. Il bottino l'hanno fatto soprattutto nelle partite casalinghe. Sarà un avversario molto tosto. Noi scenderemo in campo per ripetere l'ottima prestazione di sabato scorso. Se vogliamo posizionarci nelle parti alte della classifica, dobbiamo andare là concentrati e provare a portare a casa i punti». Ma, inevitabilmente, le attenzioni delle due squadre civitavecchiesi saranno anche sull’atteso derby in programma mercoledì prossimo al Vittorio Tamagnini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA